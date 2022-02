# Sénégal : The parquet milieu da buto mardi son rquisitoire au proc des des assassins prisumés de lix-prisident burkinabè Thomas Sankara, you have been around 12 years since the coup d’Etat in 1987.

The quiz is a chronology of chronology dated 15 October 1987, dated coup d’etat fatal au progressive et icône panafricaine, quétou aou povir depuis 1983.

Selon’s parquet, alarms that Thomas Sankara’s second in the Conseil de l’Entente, siege du Conseil national in the Revolution or’s product of the tour, vers 16h20, “ses bourreaux’s daijà sur place”.

Lorsque Thomas Sankara is in the salon de runion, “The commando scinds en deux groups in investing in lieu’s abattant les gardes du chef de l’Etat. Ils seront tour à tour abattus “, a poursuivi l’accusation.

>>> LIRE AUSSI: Burkina Faso: This process Sankara, a membrane du commando reconnect faits

Lancien Presidential Blaise Compaoré (1987-2014), which avaité porté au pouvoir par ceuts puts ayant coûté la vie Thomas Sankara, is the principal access, souponné davoir été commando de l’assassinat ce quilil toujours nié.

Chassé du pouvoir par la rue en 2014, vit depuis en Côte d’Ivoire et ses avocats on justifié son absence in dnononant un “simulacre de procs”.

Autre grand absent, l’djudant-chef Hyacinthe Kafando, ancien commandant de la garde de Compaoré, en fuite depuis 2016, qui faisait part du commando salon le parquet.

Suspendu, après a coup d’Etat militaire au Burkina il ya deux semaine, le procès avait repris mercredi dernier avecs plaidoiries des party civiles qui sont achevees lundi.

>>> LIRE AUSSI: Burkina Faso: dabut des plaidoiries au procès Sankara

“Après quatre mois de débat, cest un sentiment de soulagement qui anime les familles”, indicé Me Prosper Farama, lovocat de la famille Sankara.

“Hello, I’m going to proclaim the court’s request, personally! Person! We demand tribunal rendezvous justice our families. .

Double des quartze accusés your presents, dont the Gilbert Diendér, 61, a principal of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in 1987. Ills accuses “complicated dassassinats”, “receivables cadavres” and attent. la sreté de l’Etat “et on pour plupart plaidé non coupable.