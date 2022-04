Emmanuel Macron and Marine Le Pen are on the liberty religion

SVERIN MILLET

The ltte contre l’islamisme et la dfense du bien-utre animal dun citô, la lakité et la liberté religiuse de l’autre. Et, au milieu, the proverbial Marine Le Pen d’Interder pure and simulate port voile aux muslimmanes in deor domicile and in the mosques ainsi l’battage rituel, sans rturdissement pralable, du baitail da ‘ des viandes halal et casher.

Deposit one of the best, most qualified candidates on the second tour in the event of an accident on the scenic, à distance, leur opposition on ces sujets, which manquer pas d’être presents lors face-face-face télivés quer les against? 20 avril.

The dabbats recruiting depot is one of the most quirky and most accompaniments of sorts of scholars or some of the most authentic voices on all coupons. Awc le voile, la candidate d’extrême droite affirme quelle n’interdit pas un signe religiux, mais «Un uniforme islamiste. In a case of infraction, a female coveted d’un tel foulard Islamiste In that rue or a lie ouvert a public serait verbalis and passible dune amendments. Interrogée sur la faciesability dune tele repression, la candidate du Rassemblement national (RN) abtablit un parallle avec le contrôle de l’obligation du porta ceinture de security, que Police la police arrive très bien à faire appliquer. «Pour the port of masque, on my bien fait for 65 million français», The director of the argument is the adjoining camp, Jean-Philippe Tanguy. «Je prends le pari que lorsque la loi changera, chacun se soumettra à la loi», an assist Marine Le Pen, mardi 12 avril, sur France Inter.

The candidate d’Extrême droite a formalisation intended in a proposition in loi déposée en février 2021. In realism, the prohibition and est large large cele voile, dont certain muslims se covrent la tête, p lsque l’article 10 de ce document try it on the internet «Das lspace public signes or tenues constituent par eux-mimes une affirmation sans quikoque and ostentatoire des idiologies [islamistes] ⁇. Certaines barbes pourraient-elles constre considers like islamistes ellesi? M. Tanguy ne liexclut pas, certain tenants of this idiologie «Define la barbe islamiste de manier très précise», selon lui.

«Un uniforme islamiste» pas «musulman

Emmanuel Macron a dynoncé, vendri 15 avril, on Franceinfo, «A project d’extrême qui ferait de la France Pre the premier pays au monde qui interdise voile dans lispace public. Il critique a tel prohibition on the liberté religion of the train. «Interdire tout signe religiux dans lispace public, ce n’est pas la lacité», The affidavit’s Presidential Candidate in an Entertainment’s Media in Ligne Brut, on 8 avril. On the other hand, this project is about execution, the constitutional obligation à Mme The Pen is in the middle of nowhere K la kippa, la croix, les autras signes religiux pour ne pas discritablir de discrimination entre des croyants.

Your rest is 59.28% in this article. The site has reserve aux abonnés.