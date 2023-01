En savoir plus sur la réglementation environnementale – RE2020

L’industrie de la construction n’aura pas d’autre choix que de s’adapter pour relever les défis posés par le changement climatique. La nouvelle régulation RE2020 a été adoptée pour remplacer la RT 2012 et fixe des objectifs ambitieux, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Bien qu’elle impose de nouvelles contraintes au secteur de la construction, cette nouvelle norme encourage l’innovation en matière de protection de l’environnement.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans l’histoire qui se cache derrière cette nouvelle norme RE2020 (Environmental Regulation 2020), et vous présenter les principales modifications qu’elle apporte et comment le contrôle du chauffage et des vagues de chaleur ont désormais un impact contre la lutte contre le réchauffement climatique.

Que disait la norme initiale de 1974 ?

Les premières normes thermiques sont introduites en 1974, à l’époque du premier choc pétrolier, et visent à diminuer la quantité d’énergie consommée à travers de nouvelles structures d’habitation. Depuis cette date, de nouvelles normes sont régulièrement adoptées pour améliorer les versions précédentes, tout en fixant des objectifs plus élevés, afin de répondre aux problèmes de plus en plus nombreux. Pour remplacer la Réglementation Thermique 2012, la RE2020 est rédigée, avec de nouvelles réglementations devant entrer en vigueur en 2024, 2027 et 2030.

Quels sont les principaux objectifs de RE2020 ?

La norme RE2020 a deux objectifs principaux, que voici:

Réduction de la consommation d’énergie dans les nouvelles constructions.

Diminuer l’empreinte carbone tout au long du cycle de vie des éléments utilisés pour la construction.

Pour une mise en œuvre réussie, la norme se base sur trois principes majeurs, qui sont les suivants:

Éliminer les appareils de chauffage à combustible fossile, en particulier ceux à gaz, dans les nouvelles constructions et encourager les modes d’alimentation en énergie renouvelable dans les structures, même en cas de chaleur extrême.

Standardiser les pratiques de construction et privilégier les produits biosourcés à faible empreinte carbone.

Améliorer la durabilité et la traçabilité des matériaux de construction et de leurs impacts environnementaux.

Pour conclure, la Réglementation environnementale 2020 vise à favoriser une diminution de la consommation d’énergie pour les bâtiments qui en consomment beaucoup, une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre lors du processus de construction et la création d’emplois locaux.

En quoi la norme RE2020 est-elle différente de la norme RT2012?

Suite au Grenelle de l’environnement, la RT 2012 a été mise en œuvre, plaçant les constructions à faible consommation au centre de la transformation écologique.

Pour répondre aux risques liés aux vagues de chaleur, qui sont aujourd’hui des menaces importantes liées au changement climatique, RE2020 a été élaborée avec des règles, des réglementations et des objectifs plus stricts.

Comment la norme RE2020 espère-t-elle rassembler les énergies positives ?

La norme RE2020 va bien au-delà de ce que la règlementation RT2012 imposait, pour améliorer la performance environnementale et l’efficacité énergétique des bâtiments neufs. Par exemple, alors que la RT2012 visait à limiter la consommation d’énergie des bâtiments, la nouvelle directive RE2020 exige que les bâtiments récemment construits génèrent plus d’énergie qu’ils n’en consomment.

La régulation RT2012 visait essentiellement l’éclairage, la production d’eau chaude et les techniques de climatisation et de chauffage. Cependant, la norme RE2020 va plus loin et inclut les domaines de l’électronique, les appareils électroménagers et d’autres utilisations.

va plus loin et inclut les domaines de l’électronique, les appareils électroménagers et d’autres utilisations. La norme RE2020 est destinée à tirer parti des progrès de l’automatisation et des systèmes intelligents dans les bâtiments. La norme fixe dans un premier temps les objectifs à atteindre, après quoi c’est aux spécialistes du bâtiment de trouver comment procéder à la réalisation tout en créant leurs méthodes, en développant leurs idées.

est destinée à tirer parti des progrès de l’automatisation et des systèmes intelligents dans les bâtiments. La norme fixe dans un premier temps les objectifs à atteindre, après quoi c’est aux spécialistes du bâtiment de trouver comment procéder à la réalisation tout en créant leurs méthodes, en développant leurs idées. Avec des outils de mesure qui seront progressivement mis en place dans les années à venir, afin d’aider les experts à mettre en œuvre la transition énergétique, la norme RE2020 dévoile également le calcul de la durée de vie des matières premières, et encourage l’utilisation des composants biosourcés comme le liège, le jute et le bois tout en pénalisant les substances qui ont un impact majeur sur l’environnement, comme le béton ou l’acier.

dévoile également le calcul de la durée de vie des matières premières, et encourage l’utilisation des composants biosourcés comme le liège, le jute et le bois tout en pénalisant les substances qui ont un impact majeur sur l’environnement, comme le béton ou l’acier. Enfin, la norme RE2020accorde beaucoup d’attention à un concept que la RT 2012 ignore totalement : l’exigence croissante de climatisation. L’évolution future des températures affectera la qualité du calcul du niveau d’inconfort, ce qui incite les concepteurs à optimiser la circulation de l’air dans leurs conceptions. En conséquence, des idées visant l’obtention de conditions confortables en été et en hiver vont rivaliser d’originalité.

