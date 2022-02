Prepare the capital and reverse the President Volodymyr Zelensky assembled the objective number in the mosque. Vladimir Poutine qualifies for the post (25.02) as the President of Ukraine. “nonazi“ which serirat entoré de “drogués“qui ont “People in pris en otage le ukrainien “.

The Chef du Kremlin will be able to pretend to be the first Ukrainian in the world. Ceux qui rististent sont des “terrorists“ ses yeux.

A Kiev, on a pu entendre des exchanges tirs and explosions in a quartier au nord de la Capitale.

Fire tomber Volodymyr Zelensky au vite et couper la tEte de l’Etat ukrainien permettrat à Vladimir Poutine de mener une guerre clair.

Lire: La guerre aux portes in l’Europe

At the risk of gathering: France is one of the most sought after places in the world for the first time in the history of foreign affairs, especially in the case of accidental quizzes on the occasion of your interpretation of your own personal information. exfiltration.

Less versions variant: cet immeuble à Kiev a été détruit soot a missile, soot crash d’un avion de chasse

L’exil

Pendant que guerre fait rage à travers le pays, des dijaines de milliers d’Ukranians continuentfir fire. On compte datu au moins 100.000 Diplacés.

Certains prennent la route à pied, emportant simulate une valise avec eux, à limage de Marika. Elle viente koson, à louest du pays and vient de passer la frontier vers la Hongrie:

“I’m just kidding, we’m going through a lot of fun. On ‘s end endorsement in the best, most quintessential lewdness in the world. peut arriving jusqu’à nous à tout moment. C’est malheureux d’en arriving l, à mon âge, confrontée à une guerre. The quitter is chess-soi. You can not imagine what I mean. “

Lire aisi: Ukraine: des tudiants africains lancent un SOS

Puissance de frappe russe

The number of experts in questions and millennials and the security guard’s direct query in the dime guerre asymmetry.

In the reporting force, the budget in the defense of Russie is dix fois plus élive é celui de l’Ukraine daprès la Banque Mondiale.

La Russie dispose of cinq foce plus soldats, deux foce plus rservistes, de trois foss plus chars d’assaut and dix fois more davions of chasse.

The nombreux civils ukrainiens on rejoint les forces terfense territories

But in the first place you will find the resistance of the Ukrainians, the best British minister in defense, Ben Wallace:

“Lon des aroports important qu’il essayaient de prender hier (jeudi) avec leur unit d’lite a été un ochec, puisque les Ukrainians on russi à le refrend. President Poutine, whose voyeit librarians are Ukrainians who are all rallies às cause, is the most compliment trompé in the world.

Lire: Premier Daily Guerre in Ukraine

These civils appeals to the user in Ukraine

Volodymyr Zelenski publicly invites European Europeans to savent sa butter à vener in Ukraine to promote this invasion. The most sought after items are usually the cocktails and mouthpieces of cocktails.

Larmie Ukrainienne affirm that Russie aurait déjà tu plus 30 chars, 130 vicuuules blinds combat, sept avions and six helicopters. But these chiffres restent diffiles à verifier.

Lotan s’est runi in sommet par visioconfirens to reinforcer dfensese ses pays members and dicider de l’aide matrielle à apporter in lkraine

Enfin, sur plan militaire, l’otan s’est runie en sommet. L’Alliance transatlantique a dàjà annoncé quelle ally enclencher des plans de defense. In this vein, the patron de l’Otan Jens Stoltenberg’s promotes l’Alliance continueraient à four nir des armes à l’Ukraine, notation of defence anti-missiles.

Appels à une reddition

Sur front diplomatique, the Kremlin announces that Vladimir Poutine is seriously entitled to an eloquence à Minsk, a Blarus, to pour parlors with Ukraine.

But this offer is an unconditional, which is the Ukrainian capital, like the Sergei Lavrov’s, minus russe des Affaires out:

“Person or va occuper l’Ukraine. Le but de l’Operation a ét clairement énoncé: c’est la dmilitarisation et la denéification. ‘s not only accidental: all the cesser of the r etsister and the d lesser’s Armes. son propre destin. “

Nouvelle vague de sanctions, l’Allemagne critique

Pendant ce temps, l’union europeanne a notam dicidé de sanctionor direct Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov for a gel de avores in l’UE.

This answer is for sanctions, which are more graduates, this is the insufferable Kiev.

The manifestations contain the guerrillas’ nontrose villes European names, like ici à Hamburg in Allemagne

L’Allemagne’s notamment retrové point to doigt pour sétre jusquà pràsent present exclus la rusie du systeme d’changes bancaire international appeals Swift. This is a wonderful way to screw people over and get their finances done in Russie.

Lire service: Crise Ukraine-Russie: Berlin suspend Nord Stream 2

Le Royaume-Uni ou la France plaident en faver d’une exclusion. Mais Berlin, premier puissance economics europeanne, est rticente, et sest justifi par la voix du porte-parole du Chanceler Olaf Scholz:

“Il saut saver quine suspension de Swift is technically the lord of the church and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints massages on the Almighty and Almighty Almighty quotes the Fonts affirms in Russie, the mime of the passwords in the passwords.” Energy. All do your own thing “.

Condomnations d’Angela Merkel

Toujours en Allemagne, Angela Merkel, the best chancellor in the world, has a unique declaration on the quality of her first quote on quotes:

“This guerrilla aggression against Russie Marque is a profound rupture in the history of Europe’s European Guerreroide. . “

Enfin, the Console’s Securités l’Onu doit se runir dans soirée à New York for voter on a resolution resolution in Russie. But with Russie in a live video, this initiative is yours to watch.