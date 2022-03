il ya 24 minutes

Crédit photo, Getty Images

The President’s Macky Sall’s new entry was taken by President Russe Vladmir Poutine at 9 months old.

Appel au “cessez-le-feu durable”

“I’m the most inspiring person in the world’s Posident Poutine in the high quality of the President’s Union African to solicit a case – very durable in Ukraine. ngociée du conflit “, with Sall in a tweet.

M. Sall occupe actulele la prisidence tournante de l’Union africaine.

This dibut de la creise, l’UA et bloc regional ouest-africain CEDEAO on appel à a case-in-feu et à des Ngociations politics.

The president’s sud-africain Cyril Ramaphosa agalement appeals a dialogue to rsoudre in conflit, and a mime proposes a medium in moernier.

Inquiries about the millions of millions of millions of Africans in the United States have come to Ukraine’s Losque Invasion as a commodity, but it’s almost as lpampect economically queer guerrilla on the continent.

Lors de l’Assemléy deé l mamaineine d d dè se, 28uls 28 ss af ains afainsains on on tt ééamamamner l l’inasionasion r usse. The song partait parmi lis 17 pays africains qui seont abstenus.

The resolution of your mimetic adoption was a margin massive of 141 voix in four feet of 193 membranes.

En savoir plus sur la creise ukrainienne

Which savons-in our situation actuelle in Ukraine?

In these cases, we assist in the case of tentative cases courtesy of all civils and quitter les zones conflit.

Environ 5 000 people on vivacués in the village of Sumy, northeast of your payments, Russians accept acceptance of suspense bombings. The centenarians d’tudiants africains faisaient part of people vévacuées c ctte ville.Timmy, which is the nigrian à l’université d’Étato de Sumy, the ràsi chauchapper de la Ville and’s’s high in Criete. The most explosive of these are the most explosive and explosive bombs of all time. [du lit]. Cest tellement effrayant. We’re just quitting you’s scanner and retiree in the BBC “, at the BBC.” latait la semaine derniire. Il a dttrut and boucoup d’autrets bâtiment, des bases miliiresires ont également été détruits à Sumy “, at-il autorités ukrainienn ons online d 22soursésour 22s online yours online sites . See also Gabon / Morocco: Ali Bongo thanks his "brother" King Mohammed VI

The vice-premier minister ukrainien a dcclark mercredi that Russie avait accept a case-le-feu de 12 heures in six des zones plus touches for combat afin de permettre aux civils de sichapper.

La Russie’s English confirms that he is the Minister of Affirmations, Sergei Lavrov, and his homologue Ukrainian, Dmytro Kuleba, the devotee of the Jewish Encounter in Turquoise – the premier recurring depot on the Invasion Russe.

Par James Waterhouse, Correspondent Kiev, BBC News

Les derniers cessez-le-feu font partie dune série dnonncess fa fas mini rèsse russe la la défense concerning pa pas in combat dans villes clés, notation Tchernihiv, Sumy, Kharkiv & Mariopol.Ces derniers dates, dates the case of le-feu ont échoué à Marioupol. Les gens on fait leurs luggage, on essay partpartier et moscou été accusé de bombarder la route mime par laquel les gens essayaient de sortir.Nénmoins, cessez-le-feu ont étn annékés, Ke ans la cap cap capi but we’m not going to find destinations finals in front of chaser combat combat. alors queer dais villes sont assignments and encerclice for forces russes.C’est l’inquitout chezs chefs milirates ukrainins. Cependant, ils se montrent défiants ce matin, affirmant que l’avancée russe a ét ralentie en rais den de la résistance quelle renconto villes klés d’Ukraine.C’est porcoi les forces russes on bombardment zones accidental and des vile environments tenter contra l’Ukraine à la soumission.Bien entendu, sont les Ukrainians qui piint prix fort dans this guerre.