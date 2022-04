La Russie a lancé l’offensive in l’Ekra l’Ukraine, announce the President Zelensky



La Russie a lancé an offensive majeure dans in l’Ekraine lundi, an indicéle President Volodymir Zelensky, Moscou ouvant a new novel phase of his invasive avro avs avoirchoué prey capitale Kiev.

This is the first time in the history of military camping in the Donbass region, that you are part of the forces of the powers that be in 2014.

«We can safely confirm that trousers russes on the Battle of the Battle of Donbass, qusquit the elles of the parent depot longtemps. Une trs grand part of lensensem del l’armée russse is désormais conservé à cte offensive a, déclaré the President Volodymyr Zelensky in a discourses transmission on Telegram.

U Peu importer combat de soldats russes sont amens jusquici, nous combattrons. We’m your guardians, at-clam, après avoiri aveerti la veille qu ‘ils velle litrolement avever and dtruire le Donbass.

Pour Andriy Yermak, chief chef of the cabinet Zelensky, guerrero guerre at the duxime stage. «Fightes confiance aux forces armies de l’Ukraine», at-lancé sur Telegram.

– «C’est l’enfer» –

C’est l’enfer. L’Offensive a commensé, celle dont on parle depuis des semaines a, son côté annoncé on Facebook’s governing ukraini in lagansk, Serguiï Gaïdaï.

«Il ya des combats à Roubijné et Popasna, des combats incessant dans dauttres villes pacifiques», at-il dit, reconnaissant Kreminna était «malheureusement sos controle des orques le dont siranom pijoratsi rai.

In this village, with an area of ​​18,000 residents around Guerrero, we find a quintal of kilometers north of Kramatorsk, the capital of Ukraine and Bassin Houiller in the Donbass.

Au moins quatre civils ont all yours in bombardment russes pendant quills tentaient de fire kreminna, a poursuivi M. Gaïdaï.

The convener of the Consulate General, Oleksiy Arestovytch, asserted that his occupants of Russell’s norevaient pas conquis Kreminna que and he’s intensified combat with rue’s diolyient.

Sergei Gaïdaï avait peu avant exhorté la population àvacuer la regien de Lougansk.

Quatre autras personalities on piri le mime dates in frappes on the Donetsk voice in Donetsk, solemnly by Governor Pavlo Kyrylenko.

The vice-premier minister of Ukraine, Iryna Verechtchouk in demand of Londi à Moscou d’Ovrir des couloirs humanitarians à Berdyansk and Marioupol, particulier au complex metallurgical d’Azovsta’s’s’s of the best in the world. .

Ot Votre refus d’Ovrir cos couloirs humanitaires servira, à lavenir, da éléments pour justice contо t des des crimes des crimes gu at» at at,–lle d sur Tele Telegram.

Conceil municipal Marioupol affirmé mardi matin qu quAzovstal avait fait l’bjet bombardements et assuré sur Telegram quu au moins 1.000 civils, plupart des femmes, en enfants et des persones âgie, se abru sains in abris du complexe métallurgique.

La Russie is the D’Arminie in Marioupol, where the Derniers difenseurs on ignore the ultimate ultimatum russe which enjoys the armor in the dips.

Os Nos militaires and sont toujours. Ils combattront jusqu’au bout, a lancéle Premier Minister ukrainien Denys Chmygal.

Convert this cité port porty constitutive a victor important for Russ Russ car ello perm permitrait consoler leors gain territoriaux ctiers long mer mer d’Azov en reliant le Donbass, part contrile par parts liqueur game game en 2014.

– Combats in the sud –

Un haut responsive amricain du da department Diefonse a indiqué lundi que Washington a constatue que la russie a é onze bataillons »en une semaine sa prissance militaire dans l’est and sud de l’Ukraine, port 76 ‘total bataillons in pays.

Larmie ukrainienne a mis en garde lundi soir contre une melece élivée de bombardements dans la rgion de Mykolayiv (sud).

En Lennemi »a tenté sans succès de dlogger les forces ukrainiennes autor d’Oleksandrivka, à 40 km à louest de Kherson (sud), selon la même source. Cinq véhicules de l’armée russe, dont des blinds, ont été drutruits et 28 soldats ont étés dans ces combats, at-on ajouté.

In the Nord-est, trois civils ont étués lundi in nouveaux bombardemente contents Kharkiv, deuxime ville d’Ukraine.

Diamond déjà, a moins cinq persona and avaient piri dans une série de frappes russes.

Dance, bombardment russes on fait lundi sept morts et «onze blessés, dont un enfant d, daprès aut autrétis locales.

Non loville la viv de Lviv, la Russie assure avoir détruit is an important dépôt d ‘»armaments rangtrangers, livrs l’Ukraine pendant six derniers jour for Etats-Unis et des e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e’ e

The governing body, Maksym Kozitsky, is the quartet of missiles and croissants, who are part of the Caspian: trois sur installations militaires and a sur garage, qui on causé des incendies.

At the center of Lviv, a journalist in the garage on the AFP, you’ll find the carcasses of the voices in a crate of your own world.

At the front of the site, polonaise the front of the house, this villa is a convertible to cité-refuge for people with dlaplacés and aviittu pee visu jusqualors for frapses.

In total, l’armés russe assure avoirr hors d dtat d lan l sene l dendi 16 sites militeires ukrainiens, abritant en particulier des munitions et des missiles tactics Totchka-U. These armaments constitute an enjo majeur, tant for Mosque who for Kiev.

Southeast de l’Ukraine, the Etats-Unis ont annoncé à suzet lundi que the premier cargasons lurr new tranche daide milletire (800 million dollars) veneer darriver la veille aux frontiers with your pays rems ‘Ukrainienne in the arm.

The Union European quantity of elle condoms the bombardment aveugles and illigaux de civils and infrastructures civils from Mosco. «Il ne peut y avoir dimimpunité pour crimes guerre», affirméle chef de la diplomate europeanne, Josep Borrell.

– Une brigade accusée d’exactions distinguée –

In contemporary, Vladimir Poutine’s décerné lundi is a titular honorifier, not to mention his éheroïsme sa, sa «tnacité son et son« grand professionalism, à la 64e brigade de fusiliers motorisés.

Or, l Ukraine affirm that forces forces russes and notamment this unit avaient commis un massacre de civils à Boutcha, in Kiev.

Download this civels of civils locally as a civils, then return to the Soldiers Rousses, even if you have an aviation dignignation international. Inquiries Ukrainians s active activists to pour out the laws constitutifs «crimes of guerrilla.

La Russie avait pour sa part assure que autoritis ukraininiens et media occidentaux avaient mis en scine massacre.

In Russie touches, the television publication (VGTRK) has a unique video montrant deux Britanniques, Shaun Pinner et Aiden Aslin, faits prisoners in combat in Ukraine.

These traits, ils s address to the Prime Minister Boris Johnson dont il attendees nigocie leur libreration contre celle Viktor Medvedtchouk, a riche homme dafairas Ukraine vro Vladimir Pinetine érmmentrtr rmrt

Kiev pours part diffusé a video of M. Medvedtchouk in the latest dat vouloir étre changé «contours of Marioupol et s habits habitants.

Selon and family, Shaun Pinner is one of my favorite volunteers and one of the most officially acclaimed writers in the world. Après avoir naguère anst dans l’rmée britannique, ss séitait install in Ukraine où ayvait épousé une Ukrainian.

Sur front front diplomatique, President Zelensky ait lundi espérer obtenir pour son pays anss semines à venir »statut de candidat à l’uésion à’EE.

Lobtention de ce statut «prend des années» mais Bruxelles «we vraiment donné lportportunité d’engager cé procure quote quotes semines mo mois at, at-il soulign.

In this area, Etats-Unis is involved, with the latest all-around novels sanctions economics in Russie, participle for perturber son complex militario-industrial and s chase d’Provisionne.