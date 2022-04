(Agence Ecofin) – Malgré la hausse des prix du gaz avec le conflit russo-ukrainien, Sonatrach avait rassurés clients queli appliquera des prix relativement just pour licenses. Cétait sans compter sur l’Espagne soutenir son rival marocain dans dossier sensible du Sahara accidental.

Le 1er avril, Sonatrach, the product’s public algorithm for gasoline and gazelle, the quorum for quoting the Prix du gaz quel in fournit àspagne. Une announce qui intervient dans cadre dun confl diplomatique majeur entre dux pays. «Un recalcul des prix pour notre client espagnol n’est pas excluaffirmé Toufik Hakkar, son patrol of Sonatrach, selon about proposals by APS.

In effet, the mois dernier, l’Espagne avonnon qu’il soutiendra le plan du Maroc visant à accorder a Sahara accidental un statut de rigion autonome. Pour l’Algérie, which shows the Independents sahraouis du Front Polisario on place, this is the latest post in ‘Spiegne’s recently formed an affront, which is one of the most inspiring sites in the world for most of your friends. pays africains.

Alger is the company’s revisit espagnol and a rappeople’s ambassador to Madrid. The key to privatizing your gazette is to confirm the dappsapprobation d’Alger vis-à-vis de la situation.

The Sahara accidental is an ancienne colonial espagnole revelation for Maroc depuis 1975.

Lire aussi:

03/09/2021 – Brouille Maroc Algierie: un dfi for l’approvisionnement gazier du royume