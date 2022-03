Cinq milliards de dollars. This is one of the most talked about autonomous and most partisan signatories this semeine entre Doha et Le Cire et annoncés mardi par autis autos autos. This concludes the viennent conclude the visit dune délégation menée vice vice-premier ministre et ministre des Affaires utrangères qatari, Cheikh Mohammed ben Abderrahman Al-Thani dans la capitale égyptienne, oùil a rencontré elamm timentm tim ti. LOCASSATION FOR FREE PAYS FREE DAFFIRMER LEEMPORTANCE LOOR CORPORATION IN DIFFERENT DOMINES, SELON LIGHT DECLARATIONS OFFICIALS, AND APPLOSE THE BLOCKS OF QUARTER IN QATAR. Un rapprochement qui intervient in contexte de guerre en Ukraine, dont l’impact sur les cours des matires premires fait crande a crises economical en Égypte, plain par aillers doha au œr des occrs le .

Fa Le fait que in Qatar, en tant que proche partaneire des atstats-Unis, prenie desi minimiser minimiser r retmbo economics de linvasion russe en Ukraine en fournissant une assistance É lÉgypte est cohort efforts in l ‘ pourmirat pour essayer traiter daouters effets second in the crease, like his aspect energetic soul, soulful Christian Coates Ulrichsen, search at the Moyen-Orient at Baker Institute.

These secretaries concern about signing entries in Doha et Le Cire ntonta prasi cis, l’agence de presse qatarie (QNA) announcing merchandise acquisition of QatariEnergy at 40% of your block dexploration offshore website (North Marakia) is the closest thing to ExxonMobil. Cet invests interventive alres guerre guerre en Ukraine provoke a flambe des prix des hydrocarbures et que europeans se montrent presss find alternatives for sorter leure dependence energetic vis-vis vis visco. Parmi les premiers exporters mondiaux de gaz nature liquefied, the Qatar sign ainsi 20 mars dernier des accro d’Aprovisionnement à long term avec l allemgne gaz naturel russe, qui repayment actulelem 50% des imports gaze. Ayant dijj planifi lnannie dernierre daaugmenter sa production de gaz naturel liquefy de plus 60% dici à 2027, l’mirat gazier assemble dsormais vouloir accelerator croissance à ltranger pour power capability The long termes parts of the march that the Russians carry around by bus.

The son-in-law, who is a gay soot un petit exporter gaz, hausse des cours du blé pose lord pour ce pays quorum 85% sa consommation nationally and subventionne forte le pain. In your own inflation galopante and dual dualization montire, the conflux aux confin de l’Europe fait planer in danger daine insurrection alimentaire intavainer an instabilité politics that can poovier eneviter iv you. In search of financiers, Le Caire concludes with a note of over 2 million dollars worth of millions of dollars for racing d’Artures diversities entries. For the part, l’Arabie saudite, which is an annewcorn novelty of 3 milliards of dollars up to a million dollars in the Banque Central Egyptian, annoying merchandise for a novelty of more than 5 million dollars per dollar. ‘Égypte l’btention dune aide du Fonds montaire international (FMI). Cellon autos automotive, Egyptian, de ux ux $ 10 million.

«The passé is the passé

Reflective son adhusion au camp des deux pitromonarchies du golfe depuis la chute du president mohammed morsi, le pays du nil an entrente ces derniires annes des relations tendes doha. «Lannonce des investissements (qataris) is a signal fort that rapprochement politics entre Doha et Le Caire a report. (…) All envoie a message clarifies that the passé is the passé and which lions ogypto-qataris sont in a phase novel and tr difs different désormais aff, affirme Christian Coates Ulrichsen. Soutien notoire des Frères muslmans dans la regiionn, le Qatar s’est rangé au dabut des Printemps arabes du côt de la revolution égyptienne qui a porté Mohammed Morsi au pouvoir. Linverse, the Émiratis, which honors the confessor, auraient all the coup d’État d’Abdel-Fattah el-Sissi en 2013 avant d’Nvoyer des aides financiers consume a Cire, de concert arabic sauite. In 2017, the most beautiful Pitromonarchies in the Gulf of Galilee and the Bahraini dynasty of a blockbuster in Qatar in raison d’Ivoire l’airan l’Iran et son soutien à des groups Islamist in las rigion quils conservant terrorists. Lembargo finale été levé en Janvier 2021 lors de conférence d’Al-Ula, scellant ainsi la reconciliation officially entitles pays du conseil de co-operation du Golfe. Deposit, l’imir qatari, Tamim ben Hamad Al-Thani, re-presiding over the Egyptian en marge de COP26 à Glasgow en november Dernier, pu pikin lors de l’ouverture des JO dhiver en fiwrier. Tout autant de pas vers un «retour à la normale», que QNA a salué désormais acquis en dibut de semaine. The content of persistent persuasive anonymous entries is derived from the quotes of quaternary Al-Jazeera actuarleme barreaux en ÉjÉgpte for diffusion dintox et pour dux dentre eux, appartrition à a group terrorist.

The visit to Qatari au Caire s’est d’rowlie in queries queries selement après sommet de Charm el-Cheikh in 24 mars, which avait rni chef dÉtat jtis, the premier ministre israi létre ri Dhabi afin de parler de security regienale and more particiuriment du dossier iranien. Par aileurs, elle a dabuté le mêne qu quetre ncguev des ministres des affireiress amèricain, israelian, émirati, bairen & marocain, qui visr«e architer architee archite archite archite archite archite archite archite lie l’Iran et s supplififs se, selons mots de Yaïr Lapid. Contrarement aux participants arabes à this run, in Qatar I’m signing daccord de normalization avec l htato et entrent bonus relations with voisin Irani. S’il na pas de raison de se rattacher au front anti-iranien qui se dessine dans la rgion, l’mirat a toutefois intrêt àtre tenu totalement à l’cart des reconfigurations regionales.