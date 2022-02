It also guesses a laboratory of doctrines militeres, tactics and weapons. Mdias24 essaye d’explorer, avec l’expert miller Abdelhamid Harifi, the first premier lens tirer or conflite miller in cours in Ukraine. Un confined que Poutine na pas perdu milliirement, mais quil est en train de perdre mediatiquement.

La guerre qui a éclaté le 24 janvier dernier en Ukraine dimontré l’importance des symèmes de densefense anti-arien et anti-blind, selon l’expert militere Abdelhamid Harifi. Ills nanomines que la Russie, tout in respectable sa doctrine militaire, a russi à accomplish an bonne partie ses objectifs fixes for ce dibut de l’operation.

Not interlocutor Pense que le but pour Poutine n’a jamais ét converir Kiev d less premier dates l’attaque. In Russie, in the sud de l’Ukraine & notam en assurant la liaison terrestre entre criminals and other Duke republics du Donbass novels approve Moscou, accomplish l’sentielle objectifs tracsi in Ukraine data.

The tactic des russes a été fidile à leur doctrine militairethe dual board of the missiles, ensures an operation in liviation, survives forces parachutists, and enfin la percie des blinds.

Les failures in l’intervention russe

Daprès lui, il n’a jamais été question dune guerre clair. To train the best avancés, l’armée russe bosoin dasurer une courierne à ses troupes au. Or, in the case of the Russians on the file, for the sake of ninety pas encore russi à datruire totalalem The defenses are anti-ariennes ukrainiennes.

Car Russes nontont pass missiles air-sol assemble performers to assimilate the systems anti-arians, as well as to fire AGM-88 Amricains. The world’s grandest faiblesses in the world’s russe salon notre expert and c’es ce qund rend la progression au sol très lente.

The equipment of l’armée de l’air russe is more connoisseur than a combat air-air que to describe frappes chirurgicales au sol. This is the raison d’tre of ne voit pas assembled davions de chasse, alors quon voyt d’hilikoptères quonttu sible cible des missiles anti-ariens.

Les roquettes de defense anti-blinds Occidentals like Stingers and Javelins on the Utah truss utiles aux Ukrainian, which is about 150 blinds details of groceries in these systems.

Larmée russe a alegalement montré d’tresr f files, puisque des unités sont restes isolés soutien logistique, coupés de leur commandement. These fail qui ne sont pas dignities d’une grand puissance comme la Russie, pence Abdelhamid Harifi.

D’auter part, The Ukrainians are the parent djà à la guérilla. Notre expert pense quone partie 350,000 soldats que compte l’armie ukrainienne s’est dizzy convert in des civils arm, props a guerre d’sure contre la Russie, a phonon de rendre l’Ukraine un bourbier, like ‘ a té l’Afghanistan for l’URSS et les Etats-Unis.

Toutefois, leur aviation sest montrée très discrète, voire absente. Des phonomies like “the Fantasy of Kiev” is the series, the line, which is mythes, a crowd of horses to incite the population, or the vassals of Vassili Zotsev in the following languages.

Une bataille limage déjà pardue par Poutine

For me, m Russs si la Russie a une puissance de feu considious and capable d’effacer des villes entiès carte, in nisest pas question for Poutine dune effusion sang sang grand grandeur, not in civils civils. Car cela lui serait très coûteux en termes dimage, alors que son objectif principal reste a change of governmentwhich devi étre accepté à long term for Ukrainians.

At Poutine, mime’s ese fire passer for a saver, in a qualifying government place in Nazi, a dijés per la bataille limage, car aux yeux pass in monde pass an aggressor, it’s the President’s Volodymyr Zelensky’s pass for a high-powered souvenir in the videos of Kiev’s and Kiev’s occupies the passage’s notament of é travelers socius. Selon is not an expert, his profile is a very active actor in all mathrise ces codes in communication moderne.

Daughter part, l’armée russe a alegalement failli dans la guerre electronique, in the case of échoué à neutralizer attas drones contre son infanterie. En effet, the fierté de l’armée russe a été corché for less images drones turcs In the train stops the colonies entice the blinds russes.

Si notre expert pense que pour l’instant, les drocs de l’armée ukrainienne ne sont pas décisifs dans la bataille, notam parce que la flotte ukrainienne reste nimbere, elles ont nanamoins at limage in lasie second puissance militaire mondial.

La Russie is donc clarement en train de la guerre sur la front mdiatique, notamme grâce à la force et d la nomination des médias occidentaux et notamment dans résaux sociaux. But it’s not just the Guinness Book of World Records that Puteine’s the most humane pas acceptable, it’s one of Europe’s cru que temps des Guerres inter-autos quiz.

Toutefois, at the point of view of Purement Strategy, this guerrilla cute russe, is for excitement compréhensible. Selon Abdelhamid Harifi, the Russian historian of L’Aruss avait un accre avciri Amricains pour ne pas étan dans l lessinesninessiqiqi riviliviessuvietikuve. But I’m going to pass it on to you, just like Pologne, who’s ballet, the Roumanie and the Daughters encore on the Rotan.

La Russie is on the interway in 2008 in Gorgie, candidate Gigalement to rejoin l’Otan, a clairement tracla la ligne rouge, l ootan ne doit pas sontente davantage, notam in dans pays aux frontiers la rusie. La Russie nallait jamais accept que l’Ukraine quile consid commere comme chasse gardée pass sous le giron de l’otan. This is the second most popular recipe for doctrine millet russe.

Pour Harifi, log in or create an account. The government ukrasinien endosse is a great part of the responsiveness This is the pass. Son action a été très mal calculée and the second most popular ukriinien in paie actuellement prix.



Les scannarios du pire

Par aileurs, for what it is Risk of a confluent nuclire, Harifi ne pense pas Poutine irait jusque-là même s in ordnén la mise en alerte maximum des capacitance nuclieres. To this end, he’s a provocation à a provocation amicaine which is consistent with the B-52 amicrain in the celestial body, the bombardiers’ ability to fire lancer missiles and bombers.

For contre, risk risking and de Contact us at the following addresses, pour notre expert, est bien rail. Mim si un tel scnario serit chaotique pour le monde qui sort à peine dine crises economics et sanitaire liée pandimie du Covid-19.

On the other hand, the Russian military liaison Russe in Ukraine encourages the Chinese to reconcile with Taiwan. Linstabilize the power of dual power fighters in montage éclair en guerre like entre iran et Israel or encore entries cores.

In conclusion, this guerrilla russo-ukrainienne is an autre manifestation, plus concise cote fois-ci, des changements in lordre mondial. The most sought after items are usually the ones that are found in the basics of international relations and in the report of the force of the greatest cycles in the 21st cycle.