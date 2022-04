Linflation amicaine attends 8,5% and has a maximum value of over 40 ans. – Le1

Linflation aux ts-Unis a attent a new jamais vu depuis plus 40 40s, vosavir 8,5% en mars par rapport au miss mo l’année prcidente, en raison de la montie en flèche des coats de l ‘ Energy and desi alimentaries, des contracts d’Aprovisionnement et la forte demand consommators.

The department travail amricain a indiqué mardi que lindice des prix à la consommation aux tats-unis – qui mousure ce que las consommateurs pient for biens et services – augmentélo mois dernier à son Rhythm annuile high rapide dupi 1981, contain a taux annual of 7.9% in four years. It’s extremely implacable, with six mois consolidation d’inflation suprievery of 6%, which is largely the objective of 2% of the Riserve files.

L’Ovasion de l’Ukraine par la Russie an entraîné a flambe des prix du petrole et de l’essence en mars. Les Prix de linergie on account 11% in mars par rapport au mois pricdent, selon le ministre. The prix des products alimentaires sont acclér ens en mars, accounting for 1,5% of raport au mois parcédent, tandis que hausse des coûts des repas au restaurant modérée.

Approvisionnement, Ukraine and Kovid en Chine

Ous We observe a dynamic dynamic inflation in all your domains, for those who love the services of the Wall Street Journal Blerina Uruci, economist Amricaine Chez T. Rowe Price Group Inc. Uruci a soulignés these contraintess cha lane d’Provisionnement continuously p pousser las prix à la hasese à liexception d’ungement des quotes d’occasion.

«Pour moi, c’est un voyant rouge», affirme l’économiste. Aut L’Outre voyant rouge is the invasion of the Ukraine from Russie and the montage of Covid in China. Ceux-ci pose des risques que la soi-disant normalization des chanes d’approvisionnement prennie plus de temps à se concertiser.

The voyage et l’automobile is a constant hassle

Les tariffs des ariennes ariennes ont bond of 10.7% in mars par rapport àfivrier, s’occilrant au fur et à mesure que voyages se rtablissait après la dernierre vague de Covid-19. Les prix des voyages ariens autaient 23.6% plus live quil ya un an.

The rebound on demand voyages, restaurants and da services services on the suite de diminution des cas de Covid-19 est égelement à l’surge des prix, and pour somplifier à musure que vacations d ‘These stimulant les dipenses de loisirs. Une hausse constant des coats du logement, which represents pr ts tion de l’IPC, added également à la pression inflationniste.

The prix de l’automobile, which is an alimentary a great part of the inflationiniste, dim on en mars. Les prix des vicicules dioccasion on 3.8% of moiss dernier par rapport àfivrier, mais ils online encore hausse 35,3% par rapport à l’nnie precedent. The Prix describes the vicious properties on a base manual, accounting for 0,2% in mars for reporting on your password. Toutefois, l’augmentation of 12,5% sur 12 mois plusté la plus forte depuis 1975.

Tensions on the march of your travels

The persistence of la prix interx intervent alors que l’economic amricaine est forte et que mar travel du trail reste tendu. Les employees amricans ont cr 431 000 employed in mars, so the 11th mois consortium gains supririeurs à 400 000, which constitutes the most long pirode depui dibut des statistics in 1939.

Les taux d’inflation élivés and en hausse ont accru la pression on la Fed pour quelle continue à releve taux d’intrêt this new afin rduire les pressions on Prix. The banque center releases son taux de refence in mars for the premier fois depuis 2018.

Avec une forte croissance de l’emploi and an inflation bien supririeure à l objective de la Fed, the nomreux responsables la la Fed on quintals quotient a hausse des taux d’un dimi-point power percentage – a lie Traditional quart point – lors leer prochaine run dibut mai.

Energy and other aliases

Les prix de lénergie on grimpé en fliche dabut mars, l’invasion de l’Ukraine par la Russie ayant fait grimper les prix du petrole brut. Bien quees prix de l’essence aient lagirment baissé ces derniire semaine, il restent proches des records.

Linflation des denires alimentaires fait également grimper la facture d’piciperie des consommators. In mars, the viande aux ts-unis on account of 14,8% of rapport à l’année precocious, les hot-dogs and viandes à dijoyener ayant conn la hausse la rapide depuis 1979. Les prix des créles pour petit-dijioner on acknowledgment of 9,2% l’annie dernniere, so the most forty hazus depuis 1989. La crisece ukrainienne risque d’ccenter la pression au cours des prochains mois en raison des perturbations de la production mondiale de ‘engrais.

Le poids ha lasse des prix pourracti dichelncher a repli de la consommation, diclaré Richard F. Moody, economist en chef de Regions Financial Corp. Less densespensenz consommation on flevlier, accounting for 0,2% of reports à janvier, but elles restent forts, with a hassle of 13.7% reporting in Moise Move 2021.

«Here is a list of choc des prix lorsque les gens font lein or vont à l’picperie. Les ménages àrevenus files and moines éé àà des des desixix sur cho sur ce ce qu è qu doiveive pay pay ure et et pour pour n nritureure et et et l l l l éieie, éé éé Richard Moody.

