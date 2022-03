Source: Map 14/03/2022 13:00

Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, indiqué dans un communicative dimanche qu’il ny a “aucune raison” de firie nouveaux investissements en russie et quil faut infiliger davantage de daigts economics à moscou en raison de self arm avec l’Ukraine.



The chancellor is esteemed to give you the most valuable quotes “to inflict collectiveness on the most gross digital economies” in the Kremlin, appealing to “reflective investment” in the best of investments in Russie. These enterprises britanniques are important, like BP, Shell, Unilever, Aviva and Centrica on their unique intention of keeping coupons with Russians à cause in Ukraine. M. Sunak is on a regular visit to the Dierigants’ Enterprises website.

The presbyterian britannic, par aileurs, rapporté que ministre de la Santé britannique sajid Javid a alegalement demand à ce que service public santé (NHS) cesse davoir searches à Gazprom pour sonnergie.

By the way, Londres avait annoncé un embargo sur on imports products petroliers russes in reaction à la guerre en Ukraine. Lixétif britannique aussie imposes sanctions on 386 dupét des la Douma “pours aur rionsgions soparatistes ukrainininess Louhansk et donetsk”.