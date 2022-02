The automotive transition malliannes ontné 72 Hours à lambassadeur de France à Bamako, Joel Meyer, pour quitter les. La France en “prend note” and the rappeiler son ambassador.

«The Government of the Republic of Mali informs l’opinion nationals and internationals that, on the 31st of January 2022, the Ambassador of France à Bamako SEM Joëlle Meyer convenes the queries of the Ministry of Internal Affairs and Co-operation of the Coalition. This is a notification of the Government’s decision on quitting the territorial nationality of 72 dals in a dual language, spiritually communicating with the government’s mallian, diffus à la tilévision nationale.

Une expulsion motivate for the hosts »du ministre français de l’Europe et des Affiriress Travels

In communicating this is my favorite site that offers hosts and ministries français de l’Europe and des Affaires ustrangers tenus rmsmmentment and é la récurrence t tels about aut autrétz protestnardsationss Auts Aut but fois live ». The mime source note is that the Government of Mali condomne vigorousness and rejote these proposals about the development of relations between the amicels among nations.

The Government of the Republic of Mali, the brokerage of communicative, sa disp disp dialogue dialogue dialogue dialogue dialogue dialogue -ingering, conforming aux aspirations ligitimes du People Malien.

These relations converge on regaining tensions, exacerbations of impositions and sanctions on economics of Communications and economics in the Afrique de l’Oufest CEDEAO at 9 Janvier contents in Mali, which gives you the highest estimates of yours. la France.

Premier ministre de transition malien, Choguel Kokalla Maïga, a dnoncé, samedi à Kita, in sud-ouest du pays, le terrorism terrorism, diplomacy et médiatique »men contre son pays.

La France «prend note l de l’expulsion de son ambassadeur au Mali

The son of Côtél, France’s first note on the ‘ambassador’s au Mali, a déclaré lundi in minière français des Affairas ungranges, en rafaffirmant souhait de Paris’s passivor son engagement in confirmation of the stabilization.

«En reaction, la dacidé de rappeller son ambassadeur a, indiqué le Quai d’Orsay dans un communicate relay par les media locaux.

Paris’s expiration of our solidarity vis-à-vis ses partenires europeans, en particulier du Danemark don, dont content arriving at cadre de l’Opiration international antighadiste Takuba viente détre expulsé base on our own authority Motifs infondis se, selon le communicate.

Le Quai d’Orsay a rappelé également la «solidarity» de Paris’ l’Guard de la Communauté des economics des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont repurpose au Mali aui été expulsé, engi qui en faveil de la stabilization and development de Sahel, aux ctés de ses parteniers de la Coalition for le Sahel.

Les automotive mallinnes on demand lundi amb lambassadeur de France à Bamako de quitter pays 72 hours. Bamako justifies this decision for the récentes declarations «hostels respons de responsive français à llendroit des auti transition malienne.

Les relations entree Paris & Bamako consensus un regain tensions, exemptions on limposition de sanctions economics for CEDEAO in 9 janvier contre Mali, which cernier estimates avoirr ordinances in France.