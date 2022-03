AA / Alger / Axil Ovali

It’s the Northeastern Northeastern Unanimous Concerning the Resolution of the Assemblage’s General Convention on Interior Military Russe in Ukraine.

La rsolution, soumise au vote, mer mercredi, été approvee per 141 pays, so the major écrasante de la communauténale international. Selection, 5 atsts, dont la Corée du Nord, la Bilorussie et la Syrie, on your cont. In revanche, 35 pays sont abstenus, dont la Chine.

L’Algérie a choisi, elle aussi, l’bstention, au cté de plusieurs atstats africains, dont le Mali, l’Afrique du Sud et l’Angola. Elle fait ainsi l’exception en Afrique du Nord, la Tunisie, la Libye et Ligypte ayant voté for this resolution.

Le Maroc, quantitatively, I’m just going to vote on this resolution pilot for l’Union European in coordination with Kiev.

In the course of this “session extraordinaire dirgence” tenue lundi and mardi derniers, l’Assemlie gnrale de l’ONU a montrotu écrosante de pays dnonant le composment de la Russie & rclamant des combat.

This resolution inspires you to have the best connoisseur of the secret in the LONU en raison da veto posé par russie.

The document “Exige que la rusie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine” et quelle “retire immédiatement, compliment et sans conditions totuses ses forces militiaries” territorial. The resolution “condoms the decoy of Russie daccenture the mice in alert de ses forces nucliers”.



Selement a part of the dichês, which l’Agence Anadolu diffuse ses abonnés via the Diffusion interne (HAS) system, diffusée sur l’AA, de maniere résumée. Contactz we have yours for your page.