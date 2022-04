The centennial Pruviens on manifest samadhi à Lima à l’appel d’organizations politiques and civiles for demandering damission of gauche radicale Pedro Castillo.

Brandissant des drapeaux rouges & blancs and des pancartes on qucritical «Castillo corrompu démission», «Castillo dehors», manifestos, dont certain authentic munis casseroles, -forme traditionnelle de protest en en« on sc lat lat onéqueque lat lat lat lat .

É The presidential doit quitter le pays car on trop de corruption, il est inapte et va nos maner à la ruine a, affirmé à l AFP Ursula Portocarrero, employ dune company dassurance.

Quelque 3.000 police officers anti-émeute ont étployés à travers Lima.

«In our voulons quotation of the profit and personalities of those who pays and afin our pussies viraiment fire avancer in Prou, an exclusive Tula Casado, 58 ans.

Une manifestation simila a eu lie in ville de Trujillo, in nord du pays.

At 4 avril au soir, un couvre-feu a été instauré da la capitale et le port voisin de Callao o vivent 10 Millions of people, après manifesto violentes transporter contour la hausse du carburants.

This finale will take place on the 5th of April in your press popularization and the Parliament’s approval is a major issue.

Mais des heurts entre des manifestators et la police ont éclaté le soir même à Lima, des bâtimentum public ont attacques et des commerce vandalisés.

In 4 avril, des manifestations on this lie in the contours of Pius Contra la hatsse du carburant et des pages, ainsi que denries alimentaires.

At 6 avril, a manifest is in the ville d’Ica (viron environ 300 km in sud de Lima).

Fin mars, M. Castillo, 52 ans, a chachappé à la destitution in the Parliament domino par liposition de droite qui avait engagé une procure to pour incapacité morale.

Elle l’accuse notamment ditre intervene in an affirmation of corruption présumée by his entourage.