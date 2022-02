The compatible arienne nationale Royal Air Maroc (RAM) annoncé, dimanche, la mise en place de vols spiciaux en faveur des Marocains abtablis en Ukraine.

«En concertation avecs autoritas marocaines, Royal Air Maroc metra en place des vols spiciaux en faveur de communutar marocaine abtablie en Ukraine, majoritarement composé dieutudiants. A cet effet, and en raison de la Fermature de l’Space arien ukraini, la Compagnie Nationale programs des vols à des tarifs exceptionnels au dopart des ps limitrophes de l’Ukraine ind, Indic RAM dans un communicate.

Dance a premier temps, tros vols seront options merchandise 02 mars, au dopart de Bucarest (Roumanie), de Budapest (Hongrie) et de Varsovie (Pologne) à destination Casablanca au tarif fix 750 dirhams TTC, fast source Not that these volsont exclusive excerpts of Marocains abtablis in Ukraine and aux membres de lyres famili.

These billets are available on the site Internet www.royalairmaroc.com and vers travers ses centers d’appel et ses commercials au Maroc et à l’tranger, note RAM.