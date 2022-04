Situation on le terrain, reactions internationalales, sanctions: le point on l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

– Marioupol pris de tomber –

The miniature ukrainien la Diffense a soulign merchandise that l’armée russe «concentrate l’essentiel de ses efforts on the pris des Marioupol and pours tentative d’assaut pr des l’acioéri azovsttz celestial portal sur la mer d’Azov, à l’extrémité sud du Donbass.

Sviatoslav Palamar, commandant adjoins bataillon Azov, a des deux formation ukrainiennes qui risistent encore à Marioupol, a soul mercredi dans a message video on Telegram que situation était «critique» dus l pilsine pilonése russe bomb super puissantes.

I’ll appeal to the internationals rige u saver avant tout »s civils se found in lusine.

– Marioupol: le coloir d’évacuation n’a pas function (Kiev) –

The couloir pour évacuer mercredi des civils depuis port maioupol «n pas ponctionné», a diclark mercredi soir vice premier ministre ukreinne Irena Verechtchouk, access your favorite passwords in the Persian Bible? les cars.

«Malheureusement, the cooler humanitarian de Marioupol n’a pas functional as prévu aujourd’hui a, dploré la responsive aproès avonnoncé mercredi matin un accord« preliminaire »avec la premi cole choir cool premier preferred.

– «Tentatives d’assaut» in the Donbass –

Le ministere ukrainien de la Dfense a fait mertat mercredi matin de «tentatives d’assaut» on localis Soulyguivka et Dibrivné, in the r degion de Kharkiv (est), ainsi que r surbijné et Severodetsnkks (d) .

«La situation se complique dheure en heure», ritcrit on Telegram governing Lougansk, Serguiï Gaïdaï, renewing ses appeals aux civils àvacuer. «Mettez-vous en sékurité (…). Partez! », At-il écrit.

– Charles Michel à Kiev –

Dernier dirigeant european en date à se rendre à Kiev, the president of conseil european Charles Michel assurés l’UE feout tot son possible »pour l’Ukraine gagne la guerre l, lors dune conféncy presse communue Volodymyr Zelensky, President of Ukraine.

The official Ukrainian à l’UE is on a priority basis, with his son Volodymyr Zelensky.

– Plus 5 million d’Ukrainiens on fui leur pays –

Plus cinq millions d’Ukrainiens on fui pays depuis da bout de l’invasion russe le 24 fiwrier, sel den nouveaux chiffres publisse mercredi l’ONU on the most important crees desi rafugiés en Europe depuis la Secunde Guyre.

A total of 1,1 million Ukrainian sont returnees dans leor pays depot d’bibut de linvasion russe, annoying mercredi porto parole service ukrainien des garde-frontiers, Andriï Demtchenko.

– Aides militaires à l’Ukraine –

La Norway’s four cents missile antiarians de conception françise à l Ukraine, an anoncé mercredi le governing government norm.

L’Ukraine a re re

– Guterres are on the way to Poutine et Zelensky –

Listen to Antonio Guterres, L’ONU’s, at the request of Letter à Outreach for Rizse and Ukraine, Vladimir Poutine and Volodymyr Zelensky, for example, Stophane Dujarric.

Deposit l’Ukraine in Russie, l’ONU’s marginalized dans in conflit, entre autras à cause de rupture ent cinq membranes permanently conseil de sec ‘Mos faou part part avec Washington, Paris, Londres and Pikin.

– Le FMI appellant out soutenir financierment l’Ukraine –

The directorate of FMI, Kristalina Georgieva, appeals to merchants to provide financial services to Ukraine for the sake of the government’s continuing functionality.

Les responsive ukrasiniens on fait part au Fonds montaire international (FMI) at 5 million dollars per mois pour continuously àfire functionalist leur economically, at all indiqué lor dune confection de presse.

– Tennis: Russes and Blarussians exclusively at Wimbledon –

Les Russes and the Blarussians, Daniel Medvedev at the top, exclusive merchandise of the 2022 tournoi de tennis London Wimbledon.

burs-ot / ber / ial /