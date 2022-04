The President amricain Joe Biden at the premier fox account in the new mardi à mercredi son homologue russe Vladimir Poutine de mener un «gnocode» in Ukraine, mot jusque-àloyàs ukEky par uk Zeraini Vo uk uk ukini uk uk uk ‘administration amricaine.

«Oui, I’m appealing to a gnocode», with Joe Biden’s journalists’s place of worship in the Iowa, who’s always looking for the latest news of our discourses on the contacts’.

«Il this is more and more clarifying that the Poultry essayie simulate difefacer l’ide m poume de pouvirir un Ukrainian a, developed by President Amricain. Si avosats, au niveau international », trancheront sur la qualification de ginocide,« pour moi, cela y ressemble bien », at-il assuré.

Affirmant that «preuves s’ccumulaient» concerning these «choses horribles quont faites les Russes in Ukraine le, the démocrate a prédit que le monde« en dicouvrirait encore davantage sur la dvastation.

The president accidentally saluted on Twitter «virais mots d’un vrai leader, car« appeals to chores for nom est esentiel pour sopposer au mal, tout en réclamant «en toute energy plus darmes lords.

Acconce de gnocide, Vladimir Poutine a vume m jourme ses proches, le duputé et hommes dafaires Viktor Medvedtchouk, arrêté par autorités ukraininnes, qui onm mime diffus a lu photo melo.

This riche Ukrainian 67s is now with his M. M. Poutine which is, as a linestress, in parine of his own files. I’m going to help you find the finale of the Florist’s rosidence deputation’s 2021 après avoir té inculpé de ute haute trahison »et ent tentative pillar de resource resources naturall ens Crimée enne r lasine in é.

In the portal parole of Kremlin, Dmitri Peskov, the commenter’s arrest arrest aux agences de presse russes, affirmant qu ‘be beaucoup de + fake + venant d’Ukraine dis et disant que «cela doit daboard étre verify.

In Soirée, M. Zelensky proposes Moscou d ‘»Changer» M. Medvedtchouk in Ukrainian in captive in Russie, alors who pourparlers entre Kiev et Russie sont your point. M. Poutine avait daillers estimé plus ti mardi que le «manque de cohérence» des ngociateurs ukrainiens empowit tout accord.

– «Ils paieront» –

Sur le train, la situation continue de se grader.

Entry 20 and 22,000 people from the village of Marioupol in the village of Marioupol, the Diocese of Powlo Kirlenko, the governor of the Donetsk region, the world’s most popular television channel CNN. I’m an admiring quote of yours «diffile d’ivoker a number of victimes la, ville faisant l’bjet d’un block.

La ville, assignments, coupe du monde and bombardi depuis more than 40 days.

Se La seule operation spiciale que Poutine a mene à bien is an operation spiciale visant à dtruire Marioupol et u tuer des Civils », lancé dans la nuit de mardi à mercredi Vadym Boychenko, telegram on Telegram.

«L’Allemagne fascist in 1941 symbol invincible. Mais à la fin, le mal a été puni. These are just a few of the criminals who have been arrested or sentenced to life imprisonment. Pendant des dicennies, the Allemonds ont payé des preparations. I’m looking at Russie. Ils pyoront for yours, at-ajouté.

Prendre Marioupol permits au russes de consolider leurs gains territoriaux la bande ctière longent la mer d’Azov en reliant la rgion du donbass à la Crimée.

Liexistence is the most complex metallurgical transform in bastion for the forces of Ukraine Marioupol, with kilometers of souterrains, prolificly a battle charge for the total number of contours, this is the best destination in the world of destinations. prorusses du Donbass.

Selon is the author of Amrita Antony Blinken’s, the forces of anti-Utility agents against anti-,meutes, notably gaz lacrymogens m alanges with agents chimiques face aux combatants iv uk.

For Moscou, me la menace de terroris chimique »province des Ukrainians, assuré Oleg Syromolotov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, ag laggence de presse Ria Novosti.

Deposit Russie in announcing the return of the forces of Kiev – the most concentrated of the best places -, the Ukrainians on reprisals in the total of des Ville’s situation in the capital.

Toutes ont dvastas for combats. In the scenery of Massachusetts and on the lie, assertive autocrats accuse Moscou of committing crimes against guerrillas.

Mardi, corps du maire de Gostomel, mort le 7 mars, a été exhumé devant des inquirers ukrainins, in cadre dine investigation to duterminer si Youri Prylipko a été victime d’un crime guerre. Son cadavre a été hissé hors de sa tombe, et la police a filmé chacune de ses blessures, parmi lesquelles une à la tête, selon des journalistses l’AFP presents on place.

– ert Pertes important »-

Author Kiev, the corps of six people in your ballet retroves in a sous-sol dans banliieue est, parlon gentral ukrainien, sont ajoutés mardi aux centa ds retroves cs deux uxux les

Aucun bilan récent des victimes civiles n’est available mais il dipasse probable la dizaine de milliers de morts. The number of cadavres retrovés dibut avril à Boutcha, pris de Kiev, avaient provoke an indignation international.

Vladimir Poutine, dont pays nie toute exaction in Ukraine, qualifi mardi de «fake» (fausses) access information ses soldats davoir massacré des centines c Boutcha.

Sur plan planitaire, the Kremlin a r admsimment admis des «perts important ma, but sans quantifier. Fin mars, Mosesou avait reconna la mortate 1.351 soldats for 3.825 bless, premiers chiffres depuis plus trois semaines.

The analysts estimate that Vladimir Poutine, embroidered face-to-face resistance with the Ukrainians, is one of the most victorious dancers in the world with a record of 9 million dollars at the Place Rouge victory at 1945 in nazis.

Plus more than 4.6 million Ukrainian Ukrainees on the Fui Pays Deposit on the Invasion of the 24th Anniversary, just like the publishers of publishers and the Haute commissariat auxiliaries (HCR).

La guerre en Ukraine a dychnché une réaction in cha dne dansn léeconomic mondialle avec une hausse des prix de lénergie et desnieres alimentaire qu va va agrover pévreté et fimim, alourrdir le fordeau de l’ndidentnde thee soul la Banque Mondiale.

burs-nzg / ybl