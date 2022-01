Ukraine: Londres accuse Moscou «searcher à installer a dirigant source à Kiev



Le Royaume-Uni accesses samedi la Russie de «chercher à installer di Kiev» et d ‘»envisager» d’ »occuper» l’Ukraine, a lendemain de pourparlers amicaro-russes, dit accussi quiz »Par Moscou.

Appe We appeal to the Foreign Office à cesser de propager des absurditis », a r digi dimanche le ministere russe des Affaires transit on Twitter.

Dance a communicative abrasif, la cheffe de la diplomate Brittany Liz Truss a d’ononcé ‘l’ampleur de l’activité russe visant àbranler l’Ukraine. «Selon nos information, the government russe cherche à installer a dirigant resource à Kiev, tandis quil envisage dnvahir et dioccuper l’Ukraine», at-elle ajouté.

The ministere des Affiriress transmigration affirm that ‘l’ex-député ukreinien Ievgeniï Mouraïev is conservative as a candid potentiel, but it’s one of the best:’s service’s rensignment of new information about ultra’s. .

The diplomatic Britannic Qués auisi n ns Sergeiï Arbouzov (the first vice-premier minister in the Ukraine in 2012, 2014, the premier minister for intrigue), d’Andriï Klouiev (who is the official administrator of the administration ‘ at ltEtat Ukrainian Viktor Ianoukovitch), Volodymyr Sivkovytch (linguistically adjoining conseil national secret and dfense ukrainians) or Mykola Azarov (premier ministre in l’Ukraine in 2010 à 2014).

«Certains duxntre eux sont in contact avec des agents des services de renseignement russes actuellement implicas dans la planification d’une attacue cont l l Ukraine, access le ministre.

For Etats-Unis, check out their profile picture. «This genre of complot is the profile’s top choice. The most popular souvenir of the Dromerminer son of Proven Avenir, and our sommes aux cités nos partneriés démocratiquement élu en Ukraine, a déclar Emily Horne, porce-paro du du consoil national de lasison.

The sconnerio is at the highest level in Russie’s country where his voice is highly qualified as the Ineptie of the Marine Almond, the Vice-Amiral Kay-Achim Schinbach. The commenters quote their on valuation of the Ministries allem in the Diffense, in the Sauerie, in the Dimension.

– «Francs» pourparlers –

These declarations britanniques serve quotations heresue selement aprose que ministre russe de la Diffense Sergio Chogou eut accepted a homologue britannique Ben Wallace M. Chogou suggests that you lie on Moses.

This round run bilatrale, the premier deputation 2013, for but explore all the voices for parvenir à la stabilization and è a crele ukriinienne », the déclaré samedi a source mini Britannique de la Densefense.

Accusée par les Occidentaux davoir massa des dijaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne en vue d’une attaque, le Kremlin dotment tote intention belliqueus mais lie a désescalade à des traités garantissant non-létiss en lissis particulier à l’Ukraine.

Inacceptable, replicated in Occidentaux, which is the most expensive Russian sanctions en cas datqueque.

Malgré des positions for l’instant irrconciliables, a d’Anto’s amorcée vendori entitled Occidentaux and Moscou après sumeines desscalade verbale,’loccasion de Porparlers à genre ante saves sause safes safes Blinken.

Les deux ministrets convenience vendrei passiverive semaine prochaine leors «francs» pourparlers, fast espérer au sa sectriretire érnol de Antonio Guterres quorunen invasion l’Ukraine unerurss sur son ter sur sonrit sonrit

– «Erreur stratégique» –

These affirmations britanniques rejoignent certain informations amricaines.

Jeudi, États-Unis avaient imposes sanctions à quaternary Ukrainians, dont dux dupéts en exercis, access travailler avec services secrets russes (FSB), invoices leurs «activis dystabilisticatrics in Ukraine.

The decision was made by Trasor Amricain to parse Taras Kozak and Oleg Volochine’s access to the FSB’s receiver datasciens and actuals responsive govern us to download your downloaded comments from online. Sivkovytch, cité dans communicates with the British.

La Maison Blanche estime quunene attaque pour désormais survenir «tout moment.

The chief diplomat of British diplomacy, Liz Truss, is Vladimir Poutine’s Controversial Strategic majesty, which constitutes the incursion of the Military Russe in Ukraine, the most interesting of your replica addresses.

Vendredi déjà, Mme Truss avait «exhorté la russie à la dcscalade», au cours dune visite à Sydney, provin quen «Invasion ne mnerait quà un terrible bourbier et à des pertes humaines comme ‘Afghanistan du temps de l’URSS et ls conflits in Tchtchnie.