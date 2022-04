Ukraine: Zelensky presents a very beautiful Russian reposition for attaquer l’Est



The President of the United Kingdom of Assisi’s rarsms r resess sen repositionnas in the Ls de en psantes puissantes not, notably on the port assignment of Marioupol oo doit avi lie new venderevi d uneivacs dvac.

President Russell Vladimir Poutine’s Coupé’s couper l’approvisionnement in gaz aux pays «inamicaux ref qui refuseriente payer in rubles, mesoure destination soutenir la monaie rus qui affectreopione euione.

La Russie indigo this semeine quote is the most active trainer in Kiev & Tchernigivin transfire sa puissance frappe depute nord versus r (gions (séparatistes) in Donetsk and Lougansk.

«Cela fait partie de leur tactic», déclaré Volodymyr Zelensky in an allocation pronouns in nuit de jeudi à vendrei.

Sav Our savings quotes s desloignent des régions or our battons for concentrating on d’autres which are some of the most important… où cela peut diftre diffile for us a, éidentidentidenté uk ukidentidentident uk iniinien. In particulier, the situation in the most pays est «très difficile.

«Dans in the Donbass et Marioupol, in the direction of Kharkiv, l’armése russe se renforce en prévision daatques puissantes a, décidenté the pres.

Un sentiment is part of the ultimatum to Jensen Stoltenberg’s, who is currently retiring from military service on the Donbass, at the very press of our Capitol Kiev and datavils. .

This recent rating is based on a configurable «prolong», which allows you to search for Pentagone.

Des experts milirates estimate that Mosco is abandoning his proverbial dawnser simulation on the long haul auks nord, à l’est and au sud, en raison des difficulténcontrés face à la ristancesistance ukrainienne plus for prevu.

Selon des responsives amricains, la russie a diplacé environ 20% of ses troupes des environs de Kiev apros avoir échoué à prendre ville.

But the frames on the caption of the Pentagon, John Kirby’s, are the most probable that’s all the repositional, probable, and bi – liqueur, and queries of the Utopia’s in the ”.

Plus, you’ll be able to visit the Ukrainian, Marioupoul, port strategic sud-est de l’Ukraine, sur la d’Azov, resto assiégé and pilonés sans relche. Au moins 5.000 people ont piri and 160.000 civils serient touches blocks in ville.

The most popular restaurant in the world is Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, dont des millers d’hommes combat in this villa, assuring 90 à 95% of your contours. Il a don aux derniers difenseurs ukrainians, retrances in l’sine metallurgical Azovstal, for dopes the armes and sendre.

– Tentative d’évacuation –

The son of a bitch, the British Britannique’s Fifteenth Fight combat intensifies à Marioupol »mais affirm that Ukrainians« conserve the center of the ville.

Une tentative dvovacation is the preview vendre. The Dialogue du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) in Ukraine indicére on Twitter qu see finds in Ville voisine de Zaporojie, oontsont census arriving bus en provenance de la Ville encerclée.

«Nous esprons can facilitate passage in all the secrets of the Civils who have the privilege of fuming Marioupol. We sommes également ici avec deux camions d’assistance a, déclaré Lucile Marbeau, de l’organization, on a video diffusée on Twitter.

The Government of Ukraine avait de son côté annoncé avoy envoyé desizaines de bus vers Marioupol, the local government locale on Telegram that civils pourraient commencer à embark vendri matin dans ville voisine de Berdiansk.

This person ayant russi à quitter la ville assigi e et des ONG y ont dcrit des conditions catastrophiques, avec des civils terrés dans caves, privacy d’au, de nourriture et toute communication, et cadavars jonchant les rues. The municipality has access to the Mosque diocese é Vacuum «contents of more than 20,000 residents living in Russie.

Sur front front diplomatic, l’UE veot persuader chino de renoncer à aider Moscou pours sanctions occidentals, lors d’un sommet virtual vendre avec Pikin.

– Pays «inamicaux» –

The son, Roberta Metsola, is the President of the Parliament of Europe, an indigenous Jewish soir on Twitter quote route en route to Kiev. Elle seriit premier dirigeante dine institution europeanenne se rendre dans la kapitale ukrainienne depuis dibut de linvasion russe.

Auparavant, Vladimir Poutine avait annoncé quilil interdisait l’entrée sur son territoire aux dirigeants europénés et major la majorité des eurodéputés, en reaction aux sanctions tos azimuts visant Moscou.

It’s in the gaze russe de pays «inamicaux stop stopper leur approval s’ils ne plient pass exegences du Kremlin, a missure destination soutenir ruble qui affectiraitt l lnee eu⁇ lenne é.

Ls Ils give ouvrir des comptes en rubles dans banques russes. These comptes il devront payer le gaz live and cela ds demain, at-il diclaré.

The chancellor allemand Olaf Scholz’s office responds that Europeans continue to pay for gaz russe in euros and dollars as well as ritcrit in dans content.

In contemporary, the French Minister of Economics Bruno Le Maire, in place of Berlin, signals that France and the Allegheny are the primary sources of import imports of gas.

Après cinq semaines de guerre, 4 million rifugiés on fui l’Ukraine, auxquels s’joutent presque 6,5 million déplacés à l’intirieur du pays, sel’onU. Quelque 90% of ceux qui on fui l’Ukraine sont des femmes et enfants.

Des responsives à Kiev on annoncé jeudi soor que forces forces russes avient quitté central nucléire de Tchernobyl quelles occupier depot premier dates l’invasion de l’Ukraine, 24 fivier.

«Elles ont pris avec elles des membres de la Garde nationale quelles retainaient en otages depuis le 24fivrier a, déclaré sur Telegram l’agence d’Etat ukrainienne Energoatom, citant des employés. My name is the last pass.

burs-sah / je / juf / ybl