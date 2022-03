Coming internationally on the Croix-Rouge (CICR) rappell that enmity captures the most tragic avec «dignity, tandis that Moses accuses the Supreme Court of Kiev de torture on the Militaries Empires. L’Ukraine a pris soin de cultivar son image face à lgresseur russe qui envahi le pays 24 fivrier, fast des centines de mort civils. The pays is the result of a community-based solidarity internship sans commune. But with authenticity you can align with the two junes soldat russes in the Nile salon of Kiev, at the crossroads of Christendom. lair plus à lisee.C’est la duxième fois in a semaine, which SBU, sicurity ukrasiniens services, live cet exercise.Le CICR rappelé dans un communicate qu verte de la Convention Generously, guerrero’s guys and civils datenus givetive traits with dignity and prot eng ens in your temp conts contrive mauvais traits and lxxposition à la curious public, and compress images circusntsiex.

Solicits for AFP in the miniature Ukrainian Diffense and SBU, I’m not even going to siexpliquer on any of my photos.

In a video, Oleksi Arrestovitch, a concierler at the premise, s born born à appeals à an excited humain des prisonniers ra, rappelant la vigilance des partenires occidentaux à ce sujet.

Ot Votre armée

Vendredi, la scine était dicirante. Les soldats arriving on the lie confesrence presse, in siege de ligence de presse ukrainienne Interfax, poussés en colonne les yeux bands ruban adhésif, chacun se ninety par époules pour ne pas tomber, a journalist in l ‘AFP.

Lire aussi. Ukraine: l’armée russe bombarde Kharkiv et resserre l’étau sur Kiev

Une fois pignés and désentravés, ils sont menés in a salle for a s deance de condition.

These videos dont la bande son laisse deviner un bombardment leur sont montres. «Jytomyr, Kharkiv, Tcherniguiv, with regard to the fact that you have your own arm, peet-on entre ler direct lofficier ukariinien de portere.

Ous You save saves qu vs direv your parents you êtes mortal pendant des exercises, but you oustiez ici pour, forsuit-il arguments quot avoir «la chance» de montrer àlors family quotes sont en vie.

Les jeunes soldats uniform uniforms russe diventin dicliner devant cams, leor nom, celui de lur unit, leur arriving in Ukraine.

Guys, these are just a few of the most popular portfolios for donors in Russie. Affirmation qui laisse d’autant plus dubitatif, qu’ils égrainent les mêmes laléments de langage.

You assist in your own life and conclude a message by requesting the Russians’ ne pas croi «aux mesonges» du President Vladimir Poutine.

Mires

La Russie na pas spicifiquement ragi à ces mise en en scine, mais le porte-parole du ministere russe des Affairas Utrangères, Igor Konachenkov, d 27 Clars prisoner guys r«sess mm souis sou souuxuxis souuxisis souuxis par nazis almonds and leurs sbires.

Lire aussi. Vidéo. Guerre d’Ukraine: Pékin se dit prêt à une «médiation»

The son-in-law, the lord of Ukraine’s Ciblés mi des soldats russes captures, created a site internet for organizer las venues in Ukraine, via a point-of-pass à la frontier polonaise, for search lens enfants.

«A difference in fascinates Poutine, nous, les Ukrainians, nos ne faisons pas la guerre contre les mire et lors enfants capture a, explicitly ministre ukrainien la la Defense in un communications.

Selon is the world’s leading major, with over 200 prison guards capturing depots of 24 firearms. The Minister Russe de la Dfense fait detat de son côte 57 572 prisoner guerre ukrainien.

These chiffres sont invérifiables. The CICR is an indictment of the AFP’s passer-by ‘mesure dexercer’s droit de visit auprès des captifs «en raison de l’escalade actuelle.