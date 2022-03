In Zimbabwe, the Redistributor’s free inexployts qui avient octroyos aux agriculteurs noirs lors des sanglantes rhoforms agraires entries surprises for the prescribing Robert Mugabe’s da bbut in the annals of the world’s’smab sites in the’smabie’s website. de presse.

«Ceux quys possessive firms, or some of the firms abandon yours, at the exposure of an expropriation, at-an annoc. Es Les arii ainsi libraries seront redistributors à des agriculteurs novices, which inscrits on a list of database database deputies dérformers at, at-ajééé.

«Le Zimbabwe ne dispose pas terre arales illimitées», at-il argué. «99% of your own dàjà occupies, and cels we distribute ux agulululteursurs insccrits sur sur sur la la d pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour

In 2000, President Robert Mugabe became the fastest expropriating force in the Firmiers Blancs du, afin de redistribuer lears terse à des agriculteurs noirs.

This dicision visit à raparer the ingalités issues de la colonization britannique, mais dans les faits, des proches du avaient large béné deficiency cette redistribution.

Les nouveaux proprietaries, mal forms and peu equipments, avaient laissé de larges pans de terras arales à l bandon and le pays est dsormais victime de pioneers chroniques.

Après la chute de Robert Mugabe en 2017, son sumsesur, Emmerson Mnangagwa avait adopt un discourses romformiste and promos pans les plays des rformes agrires, voir dinimniser des agriculteurs expropriés.

Certains fermiers blancs ont déjà été autorisés à rkupérer des terres à travers des partenariats locaux, a souligné M. Musaka.

L Il ny a pas de criticres particuliers », assuré à l’AFP Vangelis Haritatos, adjoin ministre de l’Agriculture. «This is our voulons, which is a system just for the most grand number.

Ous Our souhaitons attend l’auto-suffix alimentaire a, an indiqué M. Haritatos. Selon Roseau’s Daily Rapide anti famine, environ 10 Millions Zimbabweans, so many tiers population in the world, has a very low season of pluice worth. The Zimbabwe Diend large donor for ses approvals in productions alimentaires.